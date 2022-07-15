Президент США встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

15 июл. 19:54

Президент США Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию – его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

На распространенных пулом Белого дома кадрах видно, как Байден выходит из машины, прибыв для официальных мероприятий из аэропорта Джедды. Навстречу ему идет наследный принц. Президент США вместо рукопожатия ударяется с Салманом кулаками, - передает РИА Новости.

Тема возможной встречи, рукопожатия и обсуждения убийства журналиста Джамаля Хашукджи не уходила из повестки американских СМИ. В администрации заявили, что принц будет присутствовать на многосторонних мероприятиях, а президент США, как и всегда, поднимет тему прав человека.