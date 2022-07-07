В Краснодарском крае задумались об особом статусе глэмпингов

7 июл. 21:37

Скорректировать термин "экологический отель" и оценить целесообразность приравнивания глэмпингов к отелям предложил в ходе первого заседания рабочей группы по развитию экологического туризма в России врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

Каждый третий турист в России во время отпуска стремится выехать на природу, отметил в начала совещания его модератор, заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

"Для эффективного развития экологического туризма нам необходимо обратить внимание на средства размещения. В настоящее время экологические отели, мы их назвали глэмпинги, находятся в полуподпольном состоянии", – указал он.

Зарицкий добавил, что некоторые особенности глэмпингов не позволяют приравнивать их к гостиницам, так как глэмпинг это, прежде всего, площадка с некапитальными постройками, а отель – имущественный комплекс, включающий в себя здания, помещения, оборудование.

Представитель минкурортов Кубани заявил, что важно определить четкие критерии отнесения объектов к глэмпингам и закрепления требований к оказанию такого вида услуг.

По итогам заседания было решено структурировать и проработать поступившие предложения.