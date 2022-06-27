Азербайджан, Турция и Казахстан провели первый дипломатический саммит

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Казахстана Джейхун Байрамов, Мевлют Чавушоглу и Мухтар Тлеуберди собрались в Баку.

Наряду с этим, во встрече принимают участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджан Рашад Набиев, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу и министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, пишет Sputnik Азербайджан.

Переговоры направлены на усиление координации в вопросах, представляющих интерес для трех государств, и укрепление региональной связи на основе взаимной выгоды.

Главы ведомств обсудят наращивание трехстороннего и регионального сотрудничества и развитие потенциала Срединного коридора/Транскаспийского международного транспортного коридора Восток – Запад через Каспийское море.

Как отметил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, трехсторонний формат Баку-Анкара-Нур-Султан станет эффективной площадкой для укрепления безопасности, стабильности и сотрудничества в регионе.

Он добавил, что в условиях нарастания угроз глобальной безопасности, стабильности и экономическому развитию, трехстороннее сотрудничество имеет большое значение в плане предотвращения рисков и вызовов на региональном уровне.

"Очень важно пересмотреть наши трехсторонние отношения на этом уровне. Одним из важных направлений, в котором наши страны будут более тесно и эффективно взаимодействовать – это безопасные, эффективные и надежные транспортные-коммуникационные связи между Европой и Азией", – сказал Байрамов.

Также сообщается, что министры Азербайджана, Турции и Казахстана по итогам встречи подписали совместную декларацию, которая направлена на расширение сотрудничества во всех сферах транспорта и коммуникаций.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов, в развитии отношения с Азербайджаном и Турцией для Казахстана в настоящее врем на передний план выходят логистические проекты. "Речь о транспортном соединении стран Дальнего Востока и Европейского Союза – двух крупных как производителей товаров, так и рынков сбыта на евразийском пространстве. Разумеется, трехсторонние отношения Азербайджана, Турции и Казахстана развиваются не первый год, и тема Транскапсийского транспортного коридора интересует все три государства. Сегодняшний саммит был сфокусирован на конкретных вопросах налаживания более эффективной транспортировки по маршруту через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию в Европу", - сообщил он.



"Как можно видеть, сейчас Азербайджан вырабатывает формат более интенсивных отношений с Центральной Азией, который напрашивался уже давно. Традиционно большая часть азербайджанского экспорта, что составляют в основном нефть и газ, направлялась на европейские рынки. Теперь Баку стремится диверсифицировать отношения и в первую очередь за счет активизации контактов со странами Центральной Азии. Недавно состоялись визиты президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан и президента Ильхама Алиева в Узбекистан, в августе ожидается визит президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Азербайджан. Сам по себе этот формат уже развивается. Я думаю, есть ожидания, что Азербайджан и Казахстан могут найти возможности для увеличения товарооборота, интенсифицировать транспортные и энергетические проекты", - обратил внимание экономист.



"Азербайджано-казахстанский товарооборот намного ниже потенциала обеих стран, причем у каждой есть то, что нужно другой стране. Казахстан производит зерно, которое столь необходимо Азербайджану. В то же время азербайджанские продукты садоводства, бахчеводства, свежие фрукты и овощи всегда найдут спрос на казахских рынках. То же самое можно сказать и о Турции. У Турции наиболее интенсивные отношения из всех стран Центральной Азии именно с Казахстаном, что в принципе объективно, поскольку это самая большая экономика региона. Даже если рассматривать товарооборот, то после Азербайджана в турецкой статистике идет Казахстан. Я думаю, что есть определенные ожидания и у Турции, установлены определенные цифры товарооборота, которых турецкие власти желают достигнуть в ближайшее время с Казахстаном", - рассказал Ровшан Ибрагимов.