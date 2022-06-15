СМИ: Турция готова арендовать плодородные земли за рубежом

15 июн. 9:15

Власти Турции ведут переговоры с 10 странами об аренде земель для сельскохозяйственного производства, пишет газета Türkiye.

"Турция удовлетворяет внутренний спрос в сельхозпродукции, однако если речь идет еще об экспорте, то необходимо арендовать земли за рубежом. На экспорт следует поставлять современную продукцию", - цитирует газета слова министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, передает ТАСС.

Переговоры об аренде земель ведутся со странами Латинской Америки, Африки и Украиной. За рубежом турецкие аграрии планируют выращивать подсолнечник, кукурузу, хлопок, сахарный тростник, клевер, рапс, ананасы, манго, авокадо, значительная часть которых будет предназначена для экспорта. Реализовать аграрные проекты будет частный сектор, - пишет газета Hürriyet.

Вопрос аренды сельхозземель обсуждался в ходе недавнего визита в Турцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро - Минсельхоз страны предложил Турции в аренду 400 тыс гектаров сельхозугодий при условии того, что 30% урожая будет оставаться в стране.