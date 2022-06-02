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Байден назвал главное условие для расширения НАТО

Байден назвал главное условие для расширения НАТО

Президент США Джо Байден поддержит быстрый процесс расширения НАТО при учете интересов всех союзников в сфере безопасности. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне, сообщает Белый дом.

"Стороны поприветствовали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генсекретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления, который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности", - сказано в заявлении американской администрации.

Помимо этого, Байден и Столтенберг обсудили вопросы подготовки к мадридскому саммиту НАТО, укрепление оборонительного потенциала Североатлантического альянса и "сдерживание России". Также президент США и генсек НАТО поговорили о широком круге глобальных тем: от климатических изменений до безопасности в киберпространстве, передает РИА Новости.

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