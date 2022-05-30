Представительство Фонда Гейдара Алиева в России подарило ребятам из детского дома праздник (ФОТО)

Сегодня в Центре содействия семейному воспитанию "Наш дом" представительство Фонда Гейдара Алиева в России провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей – всемирному празднику, направленному на улучшение благополучия подрастающего поколения.

Как заявила "Вестнику Кавказа" руководитель гуманитарных программ российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова, с центром "Наш дом" фонд связывают давние дружеские отношения: "Вице-президент фонда Гейдара Алиева, глава представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации Лейла ханум Алиева неоднократно навещала здесь детей, устраивала для них праздники. Ребята из этого детдома не раз приезжали в Баку, в детский дом №1 азербайджанской столицы. А сегодня мы решили в преддверии Дня защиты детей устроить показ спектакля московского Театра кукол "Аленький цветочек", порадовать детей подарками, угостить сладостями".

Директор Центра содействия семейному воспитанию "Наш дом" Вадим Меньшов заметил, что в Международный день защиты детей представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ ежегодно устраивает ребятам такие мероприятия. "Сегодня приехал кукольный театр. Дети счастливы. А мы счастливы тем, что у нас есть такие друзья, которые всегда рядом, которые всегда приходят на помощь. Наша дружба началась много лет назад с приезда в Центр Лейлы Алиевой. Мы дружим и с Тамиллой ханум Ахмедовой, дружим с Азербайджаном, с гражданами Азербайджана, которые живут в России, мы дружим с детским домом №1 города Баку, куда наши ребята ездили в гости. А ребята из Баку приезжают к нам. Это дорогого стоит".