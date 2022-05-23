Азербайджан и Армения сделали шаг к миру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Арменииа Никол Пашинян провели накануне в Брюсселе пятичасовые переговоры в присутствии главы Евросовета Шарля Мишеля. Эта встреча на площадке ЕС стала уже третьей по счету и была посвящена практической реализации договоренностей, достигнутых на двух российских саммитах 2021 года и на втором брюссельском раунде 6 апреля.



Необходимость во встрече возникла после того, как Армения сорвала проведение первого заседания двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы "по техническим причинам", хотя 6 апреля Пашинян согласился устроить его до начала мая. Вскоре после апрельских переговоров премьер Армении официально объявил о принятии пяти принципов мирного договора, выдвинутых Баку, и об отсутствии у Еревана территориальных претензий к Азербайджану, после чего свергнутая в 2018 году и ушедшая в оппозицию "партия войны" Кочаряна и Саргсяна начала кампанию за отставку Никола Пашиняна. Хотя митинги реваншистов оказались непопулярными, в мае никакого продвижения в армяно-азербайджанском урегулировании не было.



Чтобы не допустить торможения послевоенных процессов, и была организована эта встреча. Недаром переговоры продолжались так долго: велась работа над согласованием практических шагов, откладывать которые далее уже невозможно. Первым итогом третьего брюссельского раунда стало согласование первого заседания двусторонней делимитационной комиссии. Место его проведения было избранно на основе компромисса: азербайджанский и армянский составы комиссии встретятся на границе двух государств. Темой первого заседания, которое должно пройти уже в ближайшее время, станет определение рубежей и обеспечение их безопасности.



Также были согласованы принципы, на которых стороны будут взаимодействовать после разблокирования коммуникаций, включая работу таможни, плату за транзитные перевозки, вопросы безопасности и общий характер управления границами. Ильхам Алиев и Никол Пашинян заявили о приверженности открытию коммуникаций, и договорились о правилах дорожного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении и между различными армянскими областями по азербайджанской земле. Одновременно удалось согласовать и принципы использования транспортной инфраструктуры обеих стран для международных перевозок.



По ключевому треку послевоенного урегулирования – подготовке мирного договора – работа будет продолжена на уровне глав МИД, которые встретятся уже в ближайшие недели. Евросоюз со своей стороны намерен участвовать в мирных процессах в формате Экономической консультативной группы, которая будет заниматься развитием взаимовыгодного экономического сотрудничества двух стран на благо их населения. Четвертый брюссельский раунд состоится, в зависимости от хода реализации договоренностей, в июле или августе.



Как и прежде, глава Евросовета в заявлении по итогам переговоров использовал официальные названия азербайджанских территорий и не упоминал дисфункциональный формат Минской группы ОБСЕ, на реанимации которого сейчас настаивает Ереван. Российские эксперты в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" отметили, что непоследовательность поведения Армении может негативно воздействовать на результаты третьего брюссельского раунда.



Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов обратил внимание на расхождения в словах и действиях Еревана. "Сам факт переговоров, разумеется, стоит оценивать положительно. То, что Пашинян в них участвует, несмотря на определенное давление на него в Армении – это хороший знак. Кстати, заметьте, что на европейской площадке не первый раз происходят определенные сдвиги с армянской стороны, как если бы Ереван пытался доказать, что не в Москве, а в Брюсселе ему удобнее договариваться с Баку. За полгода именно на встречах в ЕС удается достигнуть конструктивных договоренностей, связанных с диалогом и продвижением процесса делимитации границы", - прежде всего сказал он.



"Верить в конкретные шаги армянской стороны я поостерегся бы, потому что заявлений уже было сделано очень много, в том числе и, казалось бы, весьма судьбоносных. Но поверить получиться лишь тогда, когда Армения действительно приступит к работе над установлением демаркационной линии – в особенности в тот день, когда она будет согласована и подписана с обеих сторон. Ясно, что Азербайджан готов к работе делимитационной комиссии, тем более что он настаивает на границах, которые с советских времен известны как вполне законные. Раньше, чем границы будут размечены на местности, у меня все-таки не будет веры в то, что армянская сторона намерена полностью выполнять договоренности", - пояснил Александр Артамонов.



"Готовность к диалогу хороша сама по себе, лучше говорить, чем наращивать напряженность на границе, но громких слов из Еревана мы слышали уже достаточно. Пока нет уверенности даже в том, что Никол Пашинян при всем желании сможет добиться конструктивной работы по делимитации границы от своих собственных подчиненных. Мы уже заметили, что Пашиняну не всегда подчиняется его собственный аппарат, и это создает проблемы в урегулировании отношений", - добавил Александр Артамонов.



Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко заметил, что Никол Пашинян на третьем брюссельском раунде постарался воздержаться от как можно большего числа новых договоренностей. "Пашинян старается сейчас как можно меньше вести действенные переговоры. Эту встречу он, по сути, свел к тому, чтобы подтвердить договоренности, уже достигнутые в прошлом. То есть мы видим, как Армения опять начинает свою любимую тактику торможения переговорного процесса", - сказал он.



"Поэтому итогом встречи является уже то, что армянское руководство согласилось на эту встречу. Мы постоянно слышит заявления Пашиняна о том, что уже согласованные направлении мирного процесса не до конца устраивают Ереван. Для ЕС, на мой взгляд, переговоры стали "холодным душем", поскольку Мишель рассчитывал быстро решить все вопросы урегулирования, но Армения воспротивилась так же, как и на саммитах при посредничестве России. Дело в том, что Франция и отчасти США продолжают убеждать Ереван, что у того есть шансы и надежды на реванш, из-за чего Пашинян ведет себя неуступчиво. Как только Европа начнет говорить, что у Армении нет другого выхода, кроме как мирно договориться с Азербайджаном, позиция Пашинян мгновенно изменится", - обратил внимание Алексей Фененко.



"Также надо сказать, что на фоне военной спецоперации на Украине, у Пашиняна усилились стимулы тормозить урегулирование. С одной стороны, он считает, что Армения теперь более нужна НАТО в условиях глубокого конфликта Альянса с Россией. С другой стороны, премьер Армении полагает, что сейчас ему надо искать новых ближайших партнеров, пока Россия слишком занята Украиной", - заключил политолог.



Сбудутся ли скептические прогнозы экспертов, мы сможем увидеть в ближайшее время, в зависимости от того, состоится ли заседание делимитационной комиссии на границе Азербайджана и Армении, или же Ереван предпочтет сорвать его проведение еще раз.