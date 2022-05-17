Ребенок потерялся в горах во время сбора грибов в Казахстане

17 мая. 12:39

Четырехлетний ребенок пропал во время похода за грибами в Алматинской области, такое сообщение распространила пресс-служба регионального ДЧС.

Сигнал о том, что неподалеку от села Доланалы Кербулакского района пропал ребенок 2018 года рождения, поступил накануне в 20.30 (17.30 мск).

По словам родителей, днем они с четырехлетним сыном поехали за грибами в горную местность. Ребенок играл у машины и в какой-то момент исчез. После трехчасовых поисков взрослые обратились за помощью в ДЧС.

Потерявшегося ребенка искали сотрудники ДЧС Алматинской области, полиция, местные исполнительные органы и местные жители - более 100 человек, а также одна поисковая собака.

В 23.30 (20.30 мск) ребенка отыскали на расстоянии трех километров от места пропажи. Угрозы его здоровью нет.