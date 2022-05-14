Шольц назвал условие снятия санкций с РФ

14 мая. 10:53

Мирное соглашение между Россией и Украиной является единственной возможностью снятия антироссийских санкций, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, - это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 13 мая Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор. Канцлер ФРГ призвал прездиента России к прекращению боевых действий на территории Украины.