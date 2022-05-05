В Европарламенте назвали США разжигателем конфликта на Украине

5 мая. 13:25

Евродепутат Клэр Дейли заявила, что Вашингтон больше всех выигрывает от ситуации вокруг Украины, тогда как Европа вынуждена платить высокую цену.

Именно заинтересованность США в разжигании конфликта с целью ослабить Россию и является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать", - цитирует ее РИА Новости.

По словам Дейли, Вашингтон видит в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности "наступили счастливые дни".

"Некоторые представители США хотят, чтобы в таких странах, как, например, Германия обанкротились целые отрасли. И немецкое руководство, похоже, готово с этим согласиться, в то время как в Америке продолжают делать бизнес", - добавила депутат.