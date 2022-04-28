Зарубежные фармкомпании не прекратят поставки лекарств в Россию

28 апр. 10:14

Ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию, - сообщает сайт Росздравнадзора.

В ведомстве прошло видеоселекторное совещание с крупнейшими дистрибьюторами лекарств импортного и отечественного производства, в ходе которого его участники обсудили вопросы наличия фармпрепаратов на российском рынке.

"В ходе мероприятия крупнейшие дистрибьюторы страны заверили, что на 27 апреля 2022 года ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок в Россию своих фармпрепаратов. Кроме того, с некоторыми из них ведутся переговоры даже об увеличении объемов постав", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Что касается временного дефицита некоторых препаратов, то он может возникать из-за поиска новых логистических путей и задержек на границе, - добавили в ведомстве.