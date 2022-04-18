ЦБ РФ разрешил банкам продавать гражданам наличную валюту

18 апр. 9:33

С понедельника ЦБ РФ возобновил возможность для банков продавать наличную валюту.

Банки могут продавать гражданам валюту, поступившую в кассы финансовых организаций с 9 апреля. Разрешение действует до 9 сентября.

Регулятор ввел ограничения на продажу наличной валюты гражданам 9 марта на фоне высокой волатильности курса рубля. О смягчении принятых мер впервые было объявлено 8 апреля, разрешается покупать наличную валюту в банках, разрешается снимать с открытых до 9 марта вкладов наличные евро (лимит составляет $10 тыс), также отменена комиссия в 12% на покупку валюты.

ЦБ РФ на внеочередном заседании совета директоров 8 апреля снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых и не исключил, что она возможно снизится на ближайших заседаниях. По оценкам регулятора, несмотря на сложные внешние условия, риски для финансовой стабильности России перестали нарастать.