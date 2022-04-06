В Грузии ожидают новых попыток Украины втянуть Тбилиси в противостояние с Москвой

6 апр. 15:23

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что в ближайшее время Киев, вслед за обвинениями в создании маршрута поставок грузов в Россию в обход санкций, начнет новую волну кампании дезинформации и провокаций против Грузии.

"Новая волна дезинформации и провокаций будет направлена на вызов волнений в Грузии и открытие второго фронта на грузинской территории. Для этого готовится почва, и, как видно, последние заявления руководителей дружественной нам Украины являются частью этой кампании", - цитирует депутата "Интерфакс".

По его словам, "находящиеся на разных позициях в украинском руководстве ближайшие соратники бывшего президента Михаила Саакашвили ведут открытую гибридную войну против Грузии и любыми путями пытаются вовлечь ее в войну против России".