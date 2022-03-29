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Ушел из жизни грузинский оперный певец Нугзар Гелашвили

Ушел из жизни грузинский оперный певец Нугзар Гелашвили

Грузинский оперный певец, народный артист Грузии Нугзар Гелашвили скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает Минкульт республики.

"Министерство культуры, спорта и молодежи отдает дань уважения вкладу Нугзара Гелашвили в развитие грузинской культуры и выражает соболезнования его семье, друзьям и коллегам", - говорится в сообщении ведомства.

Нугзар Гелашвили был солистом Театра оперы и балета имени Закария Палиашвили. Одними из самых ярких партий Нугзар Гелашвили исполнил в "Даиси" и "Абесалом и Этери" Палиашвили, "Кето и Коте" Долидзе, "Травиата" Верди и других.

Исполнитель был лауреатом Государственной премии, в 1999 году был награжден Орденом Чести за вклад в развитие и популяризацию грузинской музыки и хореографии, сообщает Sputnik Грузия.

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