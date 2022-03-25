Казахстан передал ООН документ об отмене смертной казни

25 мар. 20:58

Постпред Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал в депозитарий ООН грамоту о ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, подразумевающего отмену смертной казни. Такое сообщение распространила пресс-служба МИД Казахстана.

"Данный шаг подтверждает твердую приверженность нашей страны дальнейшему развитию прав человека и выполнению своих международных обязательств в этой области", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Казахстан - 90-я из 193 стран ООН, присоединившихся к данному протоколу.