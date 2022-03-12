Переговоры по иранской ядерной программе приостановлены. Чего испугались США

Переговоры в Вене, направленные на восстановление ядерной сделки 2015 года с Ираном, были приостановлены после того, как США объявили об аресте нефтяного груза с двух иранских танкеров, которые, по словам американских властей, нарушили санкции, пишет Middle East Eye. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представляющий ЕС на переговорах, сославшись на ”внешние факторы”, заявил, что пауза необходима, хотя ”финальный текст соглашения уже готов и представлен”.

На непрямых переговорах в Вене иранская делегация неоднократно предостерегала Вашингтон от ареста грузов с двух судов под греческим флагом, одного в Хьюстоне, другого на Багамах, поскольку диалог о снятии большинства санкций близился к концу. Тем не менее вечером в четверг США обнародовали детали конфискации грузов стоимостью $38 млн в рамках федерального дела, начатого в прошлом месяце.

Изъятие груза не единственное препятствие на переговорах, которые продолжаются уже 11 месяцев. В очередном ответе Ирану США выдвинули новые требования (детали неизвестны), которые удивили и разозлили иранскую сторону. Вашингтон по-прежнему отказывается убрать Корпус стражей Исламской революции из списка иностранных террористических организаций, а Иран и МАГАТЭ все еще не решили вопрос о ”возможном военном измерении” иранской активности. Кроме того, не была достигнута договоренность по поводу удаления из санкционного списка определенных компаний и частных лиц. В прошлую пятницу российская делегация на переговорах потребовала от США освобождения ИРИ от санкций, если они намереваются продолжать участвовать в процессе восстановления СВПД 2015 года.

”Равные права”

Есть вероятность, что даже после отмены санкций, европейские и американские компании будут с неохотой заходить на иранский рынок. В таком случае основными инвесторами Ирана останутся Россия и Китай. Иран и Россия намерены начать переговоры с Khatam-al Anbiya, иранской инженерной компанией, которая контролируется КСИР, с целью решить проблему отказа от санкций. В рамках соглашения, Россия будет получать иранские запасы урана, обогащенного до 60% и взамен поставлять желтый кек - концентрат урана в порошке. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахияном. После этого российское дипведомство заявило, ”что восстановление СВПД должно предоставить всем участникам равные права для беспрепятственного развития сотрудничества во всех сферах безо всякой дискриминации”. Российское возражение не было расценено как непреодолимая трудность. Иран и Россия могут продолжать сотрудничать, даже если Россия и штаб-квартира Khatam-al Anbiya будут под санкциями.

"Гораздо лучшая сделка"

Новости об аресте нефтяных грузов появились на фоне сообщений из Вены о том, что Иран на пороге заключения гораздо более удачной сделки, чем та, что была подписана бывшим реформистским правительством в 2015 году. Критики соглашения в США ухватились за слова российского посланника на переговорах Михаила Ульянова о том, что "Иран получил гораздо больше, чем ожидал". На самом деле, главному переговорщику от Ирана, доктору Али Багери Кани удалось обеспечить для Ирана то, чего не смог добиться его предшественник, бывший министр иностранных дел Джавад Зариф.

Middle East Eye предполагает, что речь идет о праве отключить, но не демонтировать передовые центрифуги на трех иранских объектах. По мнению Тегерана, таким образом, у него будет своего рода гарантия в случае, если США вновь выйдут из соглашения, как это сделал Дональд Трамп в 2018 году. ”Даже если Конгресс США каким-то чудом одобрит сделку, он вновь сможет ее расторгнуть через несколько часов, если захочет. Таким образом, в случае если США решат нарушить или расторгнуть соглашение, существование передовых центрифуг - куда более сильные гарантии, чем любые из тех, которые может предоставить Вашингтон”, - объяснил иранский источник. По оценкам, у Ирана более 3,3 тыс. передовых центрифуг, которые в десять раз эффективнее, чем установки первого поколения. Точное число центрифуг, расположенных на трех объектах, хранится в секрете. Один из объектов находится в Нетензе, а еще два - под землей. Один также в Нетензе, на заводе по обогащению топлива, а второй - в Фордо.

Нерешенные острые вопросы

В рамках сделки, обсуждение которой в Вене подходит к завершению, большинство санкций, которые США ввели, когда Трамп вышел из СВПД в 2018 году, должны быть сняты. Практически все лица и компании, попавшие под действие ”максимального давления” Трампа, должны быть освобождены от ограничений. Предполагается создание системы верификации, в рамках которой для всех сторон будут установлены сроки выполнения их обязательств. Мирный пакет также предусматривает возвращение иранских фондов, замороженных в Южной Корее, Японии и Ираке, а также обмен заключенными.

Иран был настроен довольно оптимистично по поводу сделки, а члены иранской делегации даже купили билеты домой на субботу. Иранский делегат-участник переговоров сообщил в интервью Middle East Eye: ”Девяносто девять процентов соглашения уже готово. Остался всего один процент, который невероятно важен. Можно сказать, что определенного баланса нам удалось достичь, но некоторые острые вопросы требуют решения. Но никто не может обвинить Иран в непримиримости”.

”Капитуляция” США

Изъятие нефти - явный признак слабости Байдена, которого обвиняют в том, что его главный переговорщик, Роб Малли слишком сильно уступил в Вене. Малли подвергся критике со стороны Габриэля Нороньи, бывшего члена Инициативной группы по Ирану, созданной бывшим госсекретарем США Майком Помпео. Именно он разработал для Трампа политику максимального давления, от которой сейчас постепенно отказываются в Вене. Норонья обвинил Байдена в том, что он позволил Малли "уступать раз за разом в Вене": "Многие чиновники считают подобную капитуляцию разрушительной для американской национальной безопасности, поэтому они связались со мной и попросили, чтобы я рассказал подробно об уступках Конгрессу и общественности, в попытке их остановить". Он предоставил список уступок и иранцев, с которых будут сняты санкции, в попытке собрать оппозицию.

Пока не очень понятно, удастся ли спасти ядерные переговоры. Байден находится под давлением: он не хочет, чтобы слишком явным было его желание заполучить иранскую нефть после того, как решение США запретить российский нефтяной импорт потенциально может привести к потере западными рынками 10 млн баррелей в день. По словам иранского источника, ”стороны сейчас толкут воду в ступе”.