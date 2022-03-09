Россия запретит США российскую нефть? 

9 мар. 13:30

Нефтяные котировки растут сегодня на опасениях трейдеров о негативном влиянии на рынок введения президентом США Джозефом Байденом эмбарго на покупку американскими компаниями российской нефти. Эталонна марка Brent торгуется у рубежа в $130 за баррель приближаясь к мировым рекордам. В США уже выросли цены на бензин, и Байден призвал простых американцев обвинять в этом не вводящий нефтяные санкции Вашингтон, а президента России Владимира Путина.



Россия уже готовит ответ на недружественный шаг США. Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах до 31 декабря 2022 года, согласно которому установлен запрет на экспорт сырья и продукции в определенные страны. Точный список запрещенных к вывозу товаров и санкционных государств поручено определить правительству. Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, речь может идти о зеркальном запрете на экспорт российской нефти в США.



Прежде всего эксперт подчеркнул, что для России заметных последствий от американского эмбарго не будет. "По сути, эмбарго означает перераспределение долей нефтяного рынка между его участниками. Ближневосточные экспортеры будут теперь отправлять свою нефть в США, а Россия – в те страны, куда раньше везли нефть с Ближнего Востока, как минимум частично из тех объемов, которые мы раньше поставляли в США. То есть с теми же Саудовской Аравией и ОАЭ Россия меняется рынками сбыта и будет теперь возить больше нефти в Южную Америку, Азию и Индию. Единственное но – пока такое переформатирование идет, могут быть накладки с отгрузками и в целом с логистическими схемами", - сообщил он.



При этом реакция с российской стороны последует. "Указ Владимира Путина о составлении перечня товаров, которые запрещено экспортировать, - это первый сигнал. США сейчас дали срок американским компаниям на то, чтобы закончить операции с российской нефтью и нефтепродуктами, и вполне возможно, что в ответ Москва введет санкции против США и запретит российским нефтекомпаниям отгружать российскую нефть и нефтепродукты на американский рынок. Причем одной нефтью это может не ограничиться. К примеру, возможен запрет на экспорт российского урана для АЭС. Американцы, кстати, ввоз российского урана не запрещали, но Россия способна запретить его продажу, зная, что на американском рынке на наш уран приходится довольно большая доля", - указал Игорь Юшков.



США, в свою очередь, негатив от собственных санкций испытывают уже сейчас. "Для США это вредно тем, что, пока рынок будет перестраиваться, а логистические схемы будут перенаправляться, возможны колебания цен и на нефть, и на нефтепродукты. Довольно высоко будет держаться стоимость нефти, и для американских потребителей это плохо. Дело в том, что в США существует прямая корреляция между ценами на нефть на мировом рынке и стоимостью топлива на внутреннем рынке. Поэтому топливо будет дорожать, как вчера Байден и предупредил американцев, объявив об эмбарго", - напомнил экономист.



Одними США сырьевые санкции России могут не ограничиться. "Великобритания же заявила, что к концу года собирается отказаться от закупки российских углеводородов. Но Россия может ответить на это уже сейчас, перекрыв британцам доступ к нашим нефти и газа немедленно. Собственно, происходит то, что ожидалось: стороны начинают обмениваться ударами в рамках текущей торговли углеводородами, и это даже в ближайшей перспективе способно привести к полной остановке поставок. Европейцы и американцы, вводя санкции против российской энергетики, почему-то ожидают, что Россия никак отвечать не будет. Однако ответ возможен как раз в виде одномоментного прекращения поставок в недружественные страны либо одного вида энергоресурсов, либо всех", - подчеркнул Игорь Юшков.



"В итоге теперь американцы открыли этот "ящик Пандоры" торговой войны, из-за чего торговля углеводородами может радикально сократиться или остановиться, что вызовет глобальный экономический и энергетический кризис. Для нас это плохо, потому что мы все-таки зарабатываем за счет экспорта, но для остального мира эффект будет крайне негативным. Цены на нефть и нефтепродукты взлетят везде – и в Азии, и в Европе, и в Америке, и в Южной Америке и так далее. В целом, обмен санкционными ударами по текущей торговле углеводородами – это очень болезненная тема. Американцы на это решились, и теперь непонятно, чем все закончится", - заключил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.