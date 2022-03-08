Горячая линия для борьбы с подорожавшими продуктами заработала в Дагестане

8 мар. 13:56

Горячая линия, на которую можно обратиться по поводу подорожания социально значимых продуктов, запущена в Дагестане, рассказали в пресс-службе главы республики.

"По всем интересующим вопросам относительно ценообразования и наличия продуктов первой необходимости жители Дагестана могут обращаться ежедневно с 09:00 до 19:00 (без выходных) по номеру 98-97-76", - цитирует сообщение ТАСС.

Горячая линия была открыта в соответствии с поручением главы Дагестана Сергея Меликова. Полученные сведения помогут обнаружить и пресечь спекулятивный рост цен, что позволит обеспечить продовольственную безопасность республики.