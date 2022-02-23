Казахстанским мусульманам запретили пользоваться криптовалютой

23 фев. 15:53

Духовное управление мусульман Казахстана сообщило о запрете использования криптовалюты представителями ислама, сообщает пресс-служба Муфтията.

"В соответствии с решением Совета Улемов Духовного управления мусульман Казахстана запрещено пользоваться криптовалютой биткоин", - сказано в сообщении.

ДУМК привело аргументы, ставящие под запрет криптовалюту:

Первое - шариат гласит, что любые деньги должны быть выпущены и защищены государством. Биткоин не считается национальной валютой, поскольку это децентрализованные виртуальные деньги, гарантированные государственными органами и не защищенные финансовым законодательством и реальными активами. Его рынок может подняться и упасть в любой момент, в результате чего могут пострадать люди. Как говорил Абу Али Хасан ат-Тауси, "на протяжении веков никому, кроме правителя, не предоставлялось права на выпуск денег".

Второе - биткоин-процессы часто совершаются закрыто, что ведет к обману и мошенничеству. Это запрещено шариатом. "Всевышний Аллах в Священном Коране повелевает: "О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию" (29 аят, Сура "Ниса"). Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запрещал торговать неизвестным (от Муслима)", - говорится во втором обосновании.

Третье - биткоин как валюта или товар находится вне контроля ответственных сторон.

Кроме того, в Муфтияте подчеркнули, что биткоин может оказать негативное влияние на отечественную внутреннюю экономику и дестабилизировать общество.