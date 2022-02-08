Казахстан построит АЭС, чтобы сохранить лидерство в регионе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике необходимо построить атомную электростанцию.

"Нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна электроэнергия, причем атомная, чистая электроэнергия", - приводит его слова ТАСС.

Казахстанский лидер подчеркнул, что республика столкнулась с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. "Самый яркий пример - недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств. Проблемы энергетической безопасности нужно срочно решать. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной станции", - отметил Токаев.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, член политсовета правящей партии "Нур Отан" Марат Шибутов, вопрос энергетической независимости действительно стоит в Казахстане остро. "Мы находимся в состоянии энергодефицита, из-за чего вынуждены в ближайшие пять лет покупать около 1-2 ГВт энергии у России – своей нам не хватает. При этом в Казахстане не только большое потребление энергии, но и аварии на электростанциях из-за их устаревания и других причин", - прежде всего сказал он.

Решать этот вопрос необходимо оперативно, поскольку нехватка энергии будет только нарастать и тормозить развитие экономики. "На юге страны прогнозируется дефицит энергии к 2030 году в 2,7 ГВт в год, а возможно, что это произойдет еще раньше. Не так давно на заседании в "Нур Отане" мы получили жалобу из Туркестанской области, что, хотя есть инвесторы, они не могут зайти в регион, поскольку там нет электричества в нужном объеме", - сообщил Марат Шибутов.

Политолог подчеркнул, что почти наверняка проект создания АЭС в Казахстане будет осуществлен по схеме, подобной условиям строительства АЭС "Аккую" в Турции. "В связи с тем, что в Казахстане существуют как большая радиофобия среди населения, так и дискриминация местных специалистов, стоит ожидать, что контракт будет подписан по типу "строительство и эксплуатация", причем на 70-80% за заемные средства", - обратил внимание член политсовета "Нур Отана".