Захарова увидела признак готовящейся провокации Запада, связанной с Украиной

7 фев. 14:20

В западных СМИ резко выросло количество фейков о "вторжении" РФ на Украину, это может указывать на подготовку провокации, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это говорит о том, что очевидно готовится провокация. Количество и качество этих публикаций, их заготовленность заранее, их абсолютно безапелляционная лживость свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий", - отметила Захарова в понедельник в эфире Первого канала.

По ее словам, ни одна публикация в СМИ на Западе не выходит без прохождения массы внутренних редакционных фильтров, а значит просто так ничего не будет опубликовано. "Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вы посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы пониманием, уже прописан", - указала представитель российского МИД.

Она напомнила про "фальстарт" агентства Bloomberg, ранее опубликовавший материал с заголовком о том, что Россия якобы вторглась на Украину. "Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни вне зависимости от реальности", - уверена Захарова.