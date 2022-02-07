Россия заступилась за Иран

7 фев. 12:33

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Владимир Ермаков заявил, что демонизация Ирана ни к чему не приведет.

"На поверку Иран не обладает ничем таким, чего не имели бы его соседи по региону.

"Демонизация" Ирана - тупиковый путь. Необходима широкая всесторонняя дискуссия по вопросам региональной безопасности, в рамках которой страны Персидского залива могли бы создать механизмы доверия и транспарентности, снимающие их озабоченность и подозрительность друг к другу", - цитирует его РИА Новости.

Дипломат добавил, что такой разговор не может вестись без Тегерана и против него.

По его словам, фундаментальной предпосылкой для успешного движения в этом направлении, как и в Евроатлантике, является четкое соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, который подразумевает, что проблемы безопасности одних стран не могут решаться за счет или в ущерб другим государствам.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ напомнил, что в резолюции СБ ООН 2231 содержится призыв к Ирану не осуществлять деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие. Дипломат подчеркнул, что Иран четко следует этому призыву. Он пояснил, что у Исламской Республики нет ядерного оружия, его носителей и она не осуществляет разработки в данном направлении.

Ермаков отметил, что разговоры о ракетной угрозе со стороны Ирана обычно строятся на постулате о необходимости повсеместного сдерживания страны и создания максимальных помех для международного сотрудничества с ним в любых областях, включая космос.