Астраханские ученые занялись экологией региона

17 янв. 22:13

Сотрудники Астраханского государственного университета (АГУ) начали разработку проектов, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе, - сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства области.

Идеи и предложения, сформулированные специалистами Инновационного естественного института, могут не только улучшить экологию в регионе, но и способны повысить агропотенциал Астраханской области. Работа проводится в рамках программы "Приоритет 2030", - передает "АиФ Астрахань".

Так, один из инновационных проектов ученых направлен на применение аквапоники - методов выращивания растительных продуктов с использованием пресноводной воды. Метод позволяет обойтись без использования пестицидов и гербицидов и не загрязнять окружающую среду, а также существенно экономить воду (на 90%).

Также ведутся разработки по культивированию гидробионтов и сельскохозяйственных культур, - например, тиляпии нильской и микрозелени. Разрабатывается проект выведения и адаптации хлопчатника для кормов, разрабатываются технологии использования бактериофагов в пищевом производстве и переработки животной продукции, - сообщили в Минсельхозе региона.