Президент Казахстана принял отставку правительства

5 янв. 10:10

На фоне протестов в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, исполнение обязанностей премьер-министра Республики временно возложено на Алихана Смаилова. На пост Государственного секретаря назначен прежний помощник президента Ерлан Карин. Бывший заместитель администрации президента Мурат Нуртлеу назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана. Остальные члены Правительства будут исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров.

Кроме того, в среду утром Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской области на фоне беспорядков. Накануне вечером президент Казахстана объявил о введении режима ЧП в областном центре – Алма-Ате, а также Мангистауской области.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в среду утром прокомментировал отставку правительства в своем Telegram-канале. По его мнению, произошедшие кадровые изменения «плановые и ожидаемые, как это ни парадоксально звучит на фоне последних событий». Эксперт также отметил, что на данный момент пока рано говорить, станет ли Смаилов хорошим премьер-министром. Однако Ерлана Карина Ашимбаев оценил как «открытого» и «мудрого» политика и исследователя, который немало сделал для страны.

Тем временем в центре Алма-Аты снова собираются протестующие.

Протесты в Казахстане начались после того, как цены на сжиженный газ с 1 января были подняты в два раза: с 60 до 120 тенге за литр. Митингующие перекрыли дороги в западном городе Актау и Жанаозене Мангистауской области. Спустя два дня власти страны пообещали снизить цены, но народ это не остановило. Протесты продолжились.