Ушел из жизни Рамиз Абуталыбов

1 янв. 19:14

Как стало известно "Вестнику Кавказа", на 85-м году жизни умер известный азербайджанский историк, дипломат, специалист по истории азербайджанской эмиграции Рамиз Абуталыбов. Обстоятельства его смерти неизвестны.

Рамиз Абуталыбоглы Абуталыбов родился в Гяндже 27 октября 1937 года. В 1960 году окончил геологический факультет Азербайджанского государственного университета. Работал в Государственном комитете Совета Министров АзССР по науке и технике.

В 1968 году поступил на факультет международных организаций Всесоюзной академии внешней торговли в Москве, после чего работал в МИД СССР и был принят на работу в ЮНЕСКО, где трудился в 1972-1979 и 1985-1993 годах. В Париже и начиналась его работа с историей азербайджанской эмиграции, когда в 1974 году по особому поручению Гейдара Алиева он посетил сына Алимардан бека Топчибаши – Алекпера Топчибаши.

Рамиз Абуталыбов организовал в ЮНЕСКО выставки азербайджанской культуры и литературы, а также выставку "Архитектура Азербайджана" в Лондоне и первую научную конференцию АО азербайджановедению в Страсбурге. Содействовал возвращению в Азербайджан и Россию культурных ценностей, вывезенных за рубеж в результате Гражданской войны. Многие эмигранты доверяли ему для отправки в СССР свои архивы и реликвии.

Возвратившись в Азербайджан из Парижа, Рамиз Абуталыбов занимался подготовкой к включению памятников азербайджанской культуры во Всемирный список наследия и Список наматериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Вместе с историком Георгием Мамулиа составил четырехтомник "Парижский архив. 1919-1940" Алимардана бека Топчибаши, выпущенный издательством "Художественная литература" при поддержке Российского Представительства Фонда Гейдара Алиева.

Являлся кавалером французского ордена "Почетного Легиона" и обладателем российской награды "Медаль Пушкина" за заслуги в развитии культуры и искусства.