Мошенники в Узбекистане стали оформлять банковские карты на подростков

24 дек в 21:37

Новый способ мошенничества зафиксирован в Узбекистане - злоумышленники оформляют на подростков пластиковые карты, а затем используют их для незаконных схем, сообщил блогер и эксперт по цифровой безопасности Шухрат Курбанов.

"Оказывается, мошенники подговаривают подростков в возрасте от 16 до 18 лет открыть пластиковую карту в банке и подключить SMS-информирование на номер злоумышленников за отдельную плату. После этого карта оказывается в руках злоумышленников и через нее проходят преступные финансовые операции", – рассказал Курбанов.

Эксперт подчеркнул, что виновным в результате будет подросток, «так как именно он является держателем карты и все преступные операции проходят от его имени».

Он призвал родителей провести с детьми беседу и объяснить опасность такого соглашения. Таким же образом мошенники обманывают и пожилых людей, их тоже следует предупредить об опасности.