Снег и морозы идут на Юг России и Северный Кавказ

Уже в начале следующей недели на Юге России и Северном Кавказе установится морозная погода со снегопадами, больше характерная для конца января.

"Погода будет ухудшаться - существенное похолодание на следующей неделе принесет настоящую зиму со снегом и морозами. На Юге страны, Северном Кавказе температура воздуха будет градусов на 5−6 ниже средних многолетних значений. Если, например, в Кисловодске в четверг было 16−18 градусов тепла, то на следующей неделе - до 6 градусов мороза", - рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, передает "Это Кавказ".

Погодная ситуация в ЮФО и СКФО в ближайшие сутки будет сложной - погода ухудшится на всей территории Кубани и на Ставрополье: усилится туман, видимость местами будет не более 500 м. Также пройдут дожди и похолодает.

Затем осадки перейдут в смешанную фазу: к дождям начнет примешиваться мокрый снег – это будет происходить в Крыму, на Кубани, на Кавказе. Осадки будут сопровождаться резким порывистым ветром до 15−20 м/с, а в горных районах и на побережье Черного моря - до 20−25 м/с. В горах сформируется устойчивый снежный покров, - добавила синоптик.