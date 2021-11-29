Загадки и аномалии крымских гор

Семейные люди едут в Крым за приятным морским отдыхом, творческие – за вдохновением, пытливые умы – в поисках достоверной информации об обстановке на полуострове, а искатели приключений – за новыми впечатлениями и эмоциональной встряской. Поездка по некоторым локациям поможет последним зарядиться небывалой энергией. Именно в горах Крыма можно найти огромное количество необыкновенных загадочных мест, окутанных тайнами. О самых ярких из них рассказывает корреспондент "Вестника Кавказа" в Крыму Екатерина Винник.

Вулкан Карадаг

В восточном Крыму, между поселками Коктебель и Курортное, возвышается горно-вулканический массив Карадаг. Название имеет тюркские корни и переводится как ”черная гора”. Оно обусловлено цветом вулканических пород. Карадаг относится к одному из древнейших вулканов Европы, а его последнее извержение произошло 160 миллионов лет назад. Однако не исключено, что однажды может случиться ”непредвиденное”, поэтому заповедная зона с запретом на производственную деятельность расширена до 3000 гектаров. По словам Степан Ромчишина, известного вулканолога, если Карадаг проснется, то урон будет колоссальным: горячий смертоносный пепел долетит до Смоленска на север и на юг – до Турции, Болгарии и других близлежащих стран.

Тех, кто заинтересован в поистине странных, необычных историях о Крыме, поразят следующие факты. Дело в том, что даже NASA до сих пор не может дать ответ на вопрос о магнитной аномалии, которая наблюдается на горном массиве. Здесь перестают срабатывать компасы, а некоторые туристы ни с того ни с сего теряют сознание; кто-то же, наоборот, чувствует прилив сил и энергии за счет невероятной магнитной вспышки. Уфологи поговаривают, что здесь не обошлось без вмешательства пришельцев, разместивших на территории горы свою станцию. Тем и притягателен Коктебель для творческих личностей и экспериментаторов.

И конечно, куда без местных легенд. Так, ”карадагский змей” или ”карадагское чудовище” лишает жизней крупных морских обитателей, например, дельфинов, акул и катранов. Ученые признают, что укусы и увечья, оставленные на жертвах, довольно большие, и природа их неясна. Местные активисты, писатели и историки, в частности, Антон Анфалов и Анатолий Таврический, считают, что ”змей" имеет доисторическое происхождение. Еще Геродот, отец истории, писал о существовании некоего чудища, живущего в Понте Эвксинском (Черное море).

Карадаг можно посетить только с туристическим гидом, так как дороги и тропы на горе опасны для неподготовленных пешеходов. Несанкционированное проникновение на территорию заповедника грозит большим штрафом.

Долина привидений

Местность насчитывает более ста возвышающихся каменных глыб, напоминающих пальцы. Скопление находится на горной гряде Демерджи, неподалеку от Алушты, на Южном берегу Крыма. Массив – геологический памятник природы площадью 20 гектаров.

Почему же эти причудливые скалы, по научным данным образовавшиеся в результате выветривания верхнеюрских конгломератов, так привлекают людей? Ответ очевиден: в закатное, сумеречное время суток они отбрасывают захватывающие, порой даже устрашающие тени, и приводят путников в странные состояния. Впечатлительным натурам лучше хорошо подготовиться к походу в Долину привидений: считается, что здесь пересекаются мощные энергетические потоки. Они способны сбивать с толку: путники просто теряют счет времени. Один час здесь длится как будто десять минут, а в темноте найти путь обратно, к цивилизации, не так-то просто.

”Чертовы пальцы”, как принято называть массивные каменные выступы, согласно знаменитой легенде, образовались в давние времена, когда Крым захватили беспощадные кочевники. Они были настроены враждебно и использовали гору Демерджи как место для кузницы, чтобы ковать всевозможное оружие. Кузница наносила огромный вред живой природе: жар был настолько силен, что уничтожал деревья и животных, иссушал ручьи. Однажды девушка, чье сердце не могло больше выносить такого варварства, обратилась к вождю племени с просьбой о прекращении работы кузницы. На ее слова вождь только расхохотался, ответив жестоким отказом. И гора Демерджи ему такого не простила: из вершины извергла она горячий поток пламени, который погубил кочевников. На утро, когда пыль и туман осели, жители близлежащих деревень обнаружили на месте кузницы лишь огромные валуны: те самые ”пальцы”. Считается, что в скалах до сих пор заключены души племени. Возможно, именно поэтому некоторым туристам не по себе на территории Долины привидений.

Так или иначе, тем, кто любит острые ощущения, просто необходимо побывать на склонах Демерджи. Экскурсии туда проводятся регулярно. Есть и организации, которые доставляют на место на комфортабельных джипах, а те, кто предпочитает более природные способы передвижения, могут отправиться в Долину привидений верхом на лошадях.

Храм Солнца

Самое известное ”место силы” в Крыму, располагающееся у подножия скалистого массива Ильяс-Кая, по направлению Ялтинской трассы. Это группа возвышающихся каменных глыб, образующих между собой разнообразные объекты. Одним видится, например, раскрытая ладонь великана, которая держит горстку зелени, другим – гигантский цветок, а третьим – направленный во Вселенную радар.

Научный факт: все углы от пальцев к центру составляют 600 градусов. Необычно, учитывая, что возник Храм Солнца 160-130 млн лет назад, в период завершения природного формирования Крымских гор.

Это место с каждым годом притягивает все больше необычных туристов: эзотериков, буддистов, староверов, уфологов, экстрасенсов и просто искателей новых впечатлений. И неспроста. Дело в том, что Храм Солнца располагается недалеко от места разлома земной коры, а, как известно, именно там случаются магнитные аномалии. Люди, чувствительные к подобным переменам в атмосфере, испытывают самые разнообразные и психические, и физические ощущения. ”Место силы” определенно влияет на впечатлительных туристов.

Для тех, кто верит в необычное, есть и другие, более захватывающие дух теории. По одной из них, "Крымский Стоунхендж” - дело рук внеземных цивилизаций. Так, некоторые путешественники воспринимают Храм Солнца как портал в космос, куда следует посылать все самые сокровенные желания и мечты для их скорейшего исполнения, и откуда можно почерпнуть небывалую космическую энергию. Поэтому сюда приезжают целые паломнические группы, а иногда и отшельники, любители медитаций и эзотерических обрядов. То и дело в Храме Солнца обнаруживают личные вещицы, оставленные туристами в качестве подношения высшим силам.

По другой теории, еще до Второй Мировой войны под личным контролем Гитлера организация Аненербе, исследовавшая оккультизм, паранормальные явления и проводившая эксперименты над людьми, отправила экспедицию в Храм Солнца. Говорят, что сам Сталин был заинтересован результатами экспедиции и дал добро на продолжение работы. Но никаких подтверждений в архивах или на месте Стоунхенджа нет. Это лишь домыслы историков, подкрепленные народной молвой.

Тем, кому близка тема уфологии, следует также обратить внимание на мыс Меганом, где часто фиксируются странные явления в небе, и гору Аю-Даг, под которой, по словам российских исследователей, пришельцы обосновали свою станцию.

Крым – уникальное место, где каждый турист найдет то, что так давно искал: вдохновение, силы, бодрость, силу духа, здоровье, новых друзей и близких. Путешествуйте, исследуйте, проверяйте и будьте подкованными в вопросах истории, чтобы сложить свое личное мнение. Главное, не терять здравый смысл и верить в то, что приносит радость и счастье вам и вашим родным.