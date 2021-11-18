Холодная зима может ускорить сертификацию Германией "Северного потока-2"

Во время строительства "Северного потока-2" польское правительство делало все, чтобы остановить этот проект. Отчасти усилиями Варшавы в ЕС были приняты поправки к Третьему энергопакету, ограничивающему заполнение трубопровода на 100% российским газом. При любых политических кризисах в отношениях ЕС и России, как дела Скрипалей и Навального, Польша каждый раз напоминала об угрозе зависимости от российских поставок.

Более серьёзное влияние на "Северный поток-2" оказал "старший брат" поляков - США. Из-за санкций Дональда Трампа строительство газопровода затянулось, но не прекратилось. Когда под страхом санкций европейские фирмы вышли из проекта, Россия достроила его самостоятельно. Следующий этап борьбы с проектом - предотвратить заполнение трубы газом.

Накануне Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2". Вдохновленное этим польское правительство решило полностью предотвратить запуск газопровода. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкой газете Bild призвал Германию отказаться от запуска газопровода "Северный поток-2".

"Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения", — сказал Моравецкий, попросив Берлин аннулировать процедуру сертификации российского проекта "ради мира".

Экономист, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович уверен, что у Польши нет никаких рычагов давления на решения Германии, хотя она и участвует в процессе сертификации.

"Германия, очевидно, не будет прислушиваться ни к какой просьбе Польши. Германия может просто сделать вид, что она понимает потребности и намерения своих партнеров по ЕС. Поэтому, например, польскую газовую компанию PGNiG пригласили к участию в сертификации "Северного потока-2". Поляки попросили — их взяли. Их точка зрения будет консультационная без всяких обязательств к ее реализации на практике. А вот принимать решения под влиянием Польши Германия не будет. Германия будет делать то, что ей нужно", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Основную угрозу представляют не подстрекательства Польши и других враждебно настроенных к "Северному потоку-2" стран-членов ЕС, а политические расклады в самой Германии, полагает Станислав Митрахович.

"Теоретически у Германии может измениться точка зрения по поводу проекта на фоне смены власти. В Германии тоже есть раскол, есть партия Зеленых, которая категорически против проекта. Есть еще отдельные группы внутри других политических партий, которые тоже не в восторге от него. Есть общественное мнение, которое во многом настроено негативистски. При этом Германии в целом проект нужен с точки зрения экономики, энергетической безопасности и зарабатывания денег. Транзит газа из "Северного потока-2" дает Германии инструменты по трансформации ЕС в нужную сторону", - обратил внимание эксперт.

Бюрократы из Федерального сетевого ведомства, приостановившего сертификацию "Северного потока-2", "не понимают, на кого опираться внутри Германии". Ведь пост министра энергетики в бундесправительстве может занять "зеленый" политик, чья партия должна войти в будущую коалицию по итогам сентябрьских парламентских выборов. Также дополнительное давление могут оказать США.

"Если сейчас Германия даст разрешение, из Брюсселя, Вашингтона и Варшавы начнется мощнейшая атака. Скажут: "Германия прогнулась под Путина". Поэтому Германия тянет с "Северным потоком-2" по возможности", — говорит Станислав Митрахович.

Что касается самого решения Федерального агентства ФРГ, то оно с юридической точки зрения выглядит недостаточно обоснованным.

"Заявку Nord Stream 2 AG, то есть швейцарской дочки "Газпрома", которая хочет получить право управления "Северным потоком-2", рассматривали целых два месяца в федеральном сетевом агентстве. Неужели им потребовалось два месяца, чтобы понять, что там были какие-то нарушения и что заявление должно было подаваться от имени немецкой дочки? Это очень странно. Разве "Газпром" и швейцарские юристы об этом не знали? Знали, конечно. И вообще, право ЕС предусматривает возможное существование такой модели, которая называется "независимый транспортный оператор". То есть "Газпром" по-прежнему владеет Nord Stream 2 AG, но между двумя бюрократиями - "Газпромом" и швейцарской дочкой - выстраивается "китайская стена", разный менеджмент, разная бухгалтерия. И это вполне отвечает нормам права ЕС", — анализирует экономист.

Если ЕС нарочно пересматривает свои законы, то он это может делать. Но в таком случае "Газпром" попросту направит новую заявку от новозарегистрированной в ФРГ компании. "Все это затягивает запуск "Северного потока-2" к середине следующего года. Но если будет холодная погода, конечно, могут ускорить сертификацию. Это тоже важно. Если будет теплая погода, могут дальше затягивать", — прогнозирует эксперт.

Предыдущий опыт с санкциями США показал, что эти меры лишь оттягивают, но не ставят крест на проекте. Очевидно, что то же самое будет и с сертификацией. Спрос на газ и энергию в Европе растет. Проблему роста цен могут решить только новые крупные российские поставки из РФ через "Северный поток-2".