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Электромобили в Узбекистане получат отдельные номерные знаки

Электромобили в Узбекистане получат отдельные номерные знаки

В Узбекистане разработали специальные номерные знаки для электромобилей, - информирует пресс-служба УБДД МВД республики.

На обычных номерных знаках серия номера, обозначающая регион размещена на белом фоне, у электромобилей регион на номерах выведут на светло-зеленый фон. В настоящее время заменить номер на электромобиле можно бесплатно.

Государственные номера, купленные на аукционах, также будут выпущены для электромобилей отдельно.

С начала года в Узбекистан ввезли из-за границы около 560 электромобилей.

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