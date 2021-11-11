Кадыров раскрыл секрет своей работоспособности

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех регулярно заниматься спортом. По его словам, регулярные тренировки – наиболее эффективный способ держать тело в хорошей форме. "Систематическая физическая нагрузка позволяет всегда чувствовать прилив бодрости, новых сил и свежей энергии для любых дел", - сказал он.

Кадыров также отметил, что старается строго придерживаться установленного графика и рекомендаций специалистов в тренировочном процессе.

"Также я применяю свой подход, который способствует достижению максимального эффекта от физических нагрузок. Поэтому всегда ощущаю бодрость и хороший запас энергии в повседневной жизни. Высокая выносливость, которая достигается за счет физических нагрузок, улучшает общее самочувствие и иммунитет", - сказал он, призвав всех и каждого уделять особое внимание физической активности.