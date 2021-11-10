В чеченских школах будут преподавать обычаи и традиции

В школах Чечни планируют ввести занятия по изучению обычаев и традиций чеченского народа – с такой инициативой выступила министр культуры Чечни Айшат Кадырова, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Министр выступила с инициативой о введении в СОШ занятий по изучению обычаев и традиций на основе телепроекта "Синмехаллаш". Я поддержал предложение", - написал Кадыров в соцсетях.

По его словам, на совещании также обсуждали вопрос бережного отношения к объектам культурного наследия (ОКН) региона. "Мы проводим большой объем работы по реставрации древних памятников архитектуры федерального значения. При этом остро стоит вопрос сохранения ОКН регионального значения. Ежегодно мы теряем по несколько уникальных башен. Также внимания требует вопрос содержания крупных историко-архитектурных комплексов", - добавил он.

"Синмехаллаш" ("Духовные ценности") - совместный проект Минкультуры ЧР и ЧГТРК "Грозный". Он призван стимулировать народное творчество и укреплять духовную преемственность поколений, содействовать сохранению национальных обычаев и традиций. Творческие состязания самодеятельных артистов продолжаются на протяжении нескольких лет.