Ушел из жизни известный азербайджанский художник Аббас Кязимов

В понедельник, 8 ноября, в одной из больниц Москвы умер от коронавируса COVID-19 известный азербайджанский художник Аббас Кязимов.

Аббас Кязимов родился в 1956 году в Баку (Азербайджанская ССР, ныне Азербайджан). Окончил Азербайджанское художественное училище имени Азима Азимзаде и художественно-графическое отделение Азербайджанского государственного педагогического института. С 1979 года принимал участие в различных выставках в России, США, Казахстане, Украине, Китае и странах Европы.

Аббас Кязимов - член Союза художников Азербайджана, Международной федерации художников, Творческого союза художников России, а его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея искусства народов Востока (Москва) других музеев и галерей, а также в частных собраниях в России и за рубежом. Отмечен благодарностью министра культуры России "За активное участие в художественной жизни России и большой личный вклад в упрочение международных творческих связей".

Кязимов - один из самых известных приверженцев Апшеронской школы - группы художников, которые во многом определяли своеобразие азербайджанского искусства XX века. Содержание, стиль и метод работы художника со временем стали определять творчески переосмысленные принципы ковровой орнаментики.

Кязимов являлся обладателем уникальной техники, объединившей культуру Востока и классическую школу изобразительного искусства. Так называемый "ковровый стиль" синтезировал миниатюру, ковроделие, вышивку и чеканку. Сказки, услышанные в детстве, орнаменты восточных ковров, затейливые узоры на бабушкиных лоскутных одеялах, звезды ночного Азербайджана - все это нашло отражение в полотнах художника.

"Вестник Кавказа" выражает соболезнования родным и близким Аббаса Кязимова.