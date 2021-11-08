Россиянам разрешат покупать недвижимость в Абхазии?

Граждане России могут получить право покупать недвижимость в Абхазии, с такой инициативой выступил президент республики Аслан Бжания, рассказали в его пресс-службе.

На сегодняшний день законодательство позволяет приобретать недвижимость только гражданам Абхазии.

Уточняется, что речь не идет о получении политических прав либо гражданства.

"Это экономический аспект, нам нужны здесь люди, которые будут работать специалистами", - цитирует сообщение ТАСС.