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Siemens переносит производство в Узбекистан

Siemens переносит производство в Узбекистан

Немецкая компания Siemens завершила переговоры с Ташкентом о локализации производства электротехнического оборудования в Узбекистане. Сейчас она переходит к практической стадии. 

Ранее концерн сообщал о желании локализовать производство электрооборудования в Узбекистане вместе с компанией "Узэлектроаппарат-Электрощит". 

Представитель компании заявил агентству Trend, что пока рано говорить об экспорте электрооборудования, так как проект находится только на начальном этапе реализации: "Этот вопрос будет обсуждаться на более поздних этапах, а решение будет зависеть от достигнутых соглашений между заинтересованными сторонами".

Узбекистан – важный партнер компании Siemens. В последние годы в Узбекистане происходят серьезные перемены изменения: либерализация экономики, повышение защиты предпринимательства, модернизация кредитно-банковской системы.

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