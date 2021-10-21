Главная » Новости
Азербайджан Иран

В провинции Анталья откроют парк российско-турецкой дружбы

В провинции Анталья откроют парк российско-турецкой дружбы

В субботу, 23 октября, в районе Муратшапа турецкой провинции Анталья состоится церемония открытия Парка российско-турецкой дружбы. Об этом сообщили в муниципалитете Муратпаши.

Парк, площадь которого составляет примерно 3 тыс кв м, находится в квартале Чаглаян.

На территории парка установлен бюст известного русского писателя Льва Толстого, переданный муниципалитету района на безвозмездной основе Российской ассоциацией международного сотрудничества, Турецкой ассоциацией дружбы и фонд "Диалог культур - единый мир".

В муниципалитете отметили, что целью парка является укрепление дружеских отношений между Анкарой и Москвой, передает агентство Anadolu.

1380 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!