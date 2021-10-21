В провинции Анталья откроют парк российско-турецкой дружбы

В субботу, 23 октября, в районе Муратшапа турецкой провинции Анталья состоится церемония открытия Парка российско-турецкой дружбы. Об этом сообщили в муниципалитете Муратпаши.

Парк, площадь которого составляет примерно 3 тыс кв м, находится в квартале Чаглаян.

На территории парка установлен бюст известного русского писателя Льва Толстого, переданный муниципалитету района на безвозмездной основе Российской ассоциацией международного сотрудничества, Турецкой ассоциацией дружбы и фонд "Диалог культур - единый мир".

В муниципалитете отметили, что целью парка является укрепление дружеских отношений между Анкарой и Москвой, передает агентство Anadolu.