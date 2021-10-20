Правящая партия Армении потерпела неудачу на выборах

В минувшее воскресенье в девяти общинах Армении прошли выборы в органы местного самоуправления. Партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна проиграла во втором по величине городе Гюмри, а также в Горисе и Мегри всего через несколько месяцев после убедительной победы на выборах в парламент.

Как пишет Ани Меджлумян для Eurasianet, в Гюмри за партию власти проголосовало только 7785 жителя, хотя на внеочередных парламентских выборах в июне партия набрала там более 28 тысяч голосов. Блок "Баласанян" действующего мэра Гюмри Самвела Баласаняна набрала 9637 голосов. Партии, преодолевшие порог вхождения в городской совет, выберут главу общины.

"В Гюмри будет интересно, потому что на втором месте идет "Гражданский договор", а затем голосование остается за другими сторонами, преодолевшими порог, - сказал Eurasianet.org эксперт Арут Манугян. - Я предполагаю, что республиканцы [бывшая правящая партия, возглавляемая экс-президентом Сержем Саргсяном] и "Зартонк" ("Пробуждение") [другая оппозиционная партия] объединятся и проголосуют против "Гражданского договора".

В целом явка на выборах была низкой - 33%, хотя "Гражданский договор", сделал местные выборы своим приоритетом, в то время как подход оппозиции, в которую входят многие деятели прежнего режима, был менее систематическим.

"Очевидно, что правящую партию заботили результаты этих выборов, они пытались удалить людей, связанных с прежним правительством, из всех государственных структур, - сказал Манукян. - От "Гражданского договора" был список кандидатов в каждом городе, в то время как парламентская оппозиция была представлена либо отдельными партиями, либо людьми, связанными с ними".

Партия "Гражданский договор" также проиграла в южном городе Горис, действующий мэр которого находится под стражей. Оппозиционный блок "Аруш Арушанян", возглавляемый мэром Арушом Арушаняном, получил почти половину голосов, а сам Арушанян арестован по делу о подкупе избирателей. Сторонники Арушаняна заявляют, что обвинения политически мотивированы. На парламентских выборах в июне Арушанян поддержал альянс "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном. После этих выборов несколько официальных лиц, связанных с местной оппозицией, были арестованы.

Тем не менее "Гражданский договор" одержал победу в Дилижане, а также набрал наибольшее количество голосов в двух сельских общинах - Тех и Татев.

Манукян отметил, что решение лидеров оппозиции не привлекать к себе внимания на местных выборах, возможно, было хитрым ходом: "Несомненно, в июне за Пашиняна проголосовало много людей, лишь бы избавиться от Кочаряна, и наоборот. Это определенно было мотивацией некоторого процента избирателей".

В Мегри, расположенном у армяно-иранской границы, проевропейская политическая партия Анрапетутюн ("Республика"), набравшая наибольшее количество голосов, выступает против как Пашиняна, так и прежнего режима.

Помимо Гюмри, мэры городов Мегри и Татев также будут выбраны городскими советами, которые будут избираться по пропорциональной системе.

Единственный кандидат в селе Шамирам Арагацотской области Армении обратил на себя внимание тем, что не стал голосовать за себя. В селе Шамирам, где проживают преимущественно езиды, был только один кандидат - глава сельской общины Мраз Броян. Но он не стал голосовать, сказав новостному сайту Hetq, что "работает уже 30 лет, хватит, хватит".

Еще два этапа выборов в органы местного самоуправления в городах Армении пройдут 14 ноября и 5 декабря.