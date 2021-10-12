Азербайджанские пограничники выловили из Каспия 47 кг наркотиков

Азербайджанские пограничники за день предотвратили ввоз в страну почти 102,5 кг наркотиков. Такое сообщение распространила Госпогранслужба АР.

В нем говорится, что, благодаря бдительности Пограничных войск ГПС "Гейтепе" и подразделений береговой охраны, удалось предотвратить контрабанду 102 кг 424 г наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ из Ирана в Азербайджан.

Во-первых, в результате мер по охране государственной границы накануне в направлении села Билясувар Билясуварского района у государственной границы были обнаружены четыре упаковки весом около 19,6 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Во-вторых, также накануне, примерно в 20:40 по местному времени (19:40 мск), пограничник заметил нарушение госграницы тремя неизвестными в зоне обслуживания пограничного поста в том же районе. Пограничники начали преследовать нарушителей. Один из них, несший спортивную сумку, был задержан, остальные двое, не подчинившись приказу пограничников, скрылись, воспользовавшись темной погодой, густым камышом и труднопроходимой местностью.



Задержанного опознали, им оказался гражданин Ирана Шахмукаддам Джафар Хасан, 1988 года рождения.

Наконец, около 07:45 (06:45 мск) сегодня утром пограничное судно береговой охраны, охранявшее государственную границу южной части Каспийского моря, обнаружило на воде подозрительный пакет. При досмотре упаковки было найдено и изъято 47 кг 234 г наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Идет расследование.