Москвичи рассказали о своем рабстве в Дагестане

Жители Москвы хотели отдохнуть в Крыму, но попали в рабство в Дагестан, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, что москвичи Петр Плеханов и Ольга Лифатова пытались добраться до мыса Фиолент на попутках. Они встретили водителя, который согласился их подвезти, однако на следующий день пара оказалась в Дагестане.

Ольгу и Петра купил предприниматель из Дербента за 50 тыс рублей. В течение месяца их заставляли работать на ферме и в теплицах, а на ночь их запирали.

Москвичам удалось сбежать после того, как в начале октября Петр нашел люк под грудой мусора. Пара также сообщили, что дагестанские полицейские никак не отреагировали на их заявления.