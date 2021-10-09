Узбекистан хочет стать энергетическим центром Центральной Азии

Расширение регионального сотрудничества за последние пять лет сделало возможными совместные инвестиционные проекты в Центральной Азии, объявил первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев, выступая на Ташкентском экономическом форуме. В качестве примера он привел продолжающееся строительство в Узбекистане высоковольтных линий электропередач, связывающих энергосистему страны с сетями соседних государств, пишет New Europe.

Ахмедхаджаев уверен, что растущая интеграция национальных энергетических систем пяти стран Центральной Азии способствует снижению перегрузок и перебоев в подаче электроэнергии в результате пикового энергопотребления. ”Региональная энергетическая интеграция позволит разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты, которые будут служить не только на благо принимающей страны за счет производства энергии, но также принесут пользу соседним государствам, помогая справиться с пиковыми перегрузками в результате координации и взаимосвязи энергетических систем”, - сказал заместитель министра энергетики.

По его словам, географическое положение Узбекистана, находящегося в центре Евразии и Центральной Азии, делает его удобным стратегическим и геополитическим узлом. Немаловажную роль играет существующая инфраструктура, связывающая Узбекистан со всеми его соседями: энергетические системы Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана долгое время управлялись из Ташкента даже после распада Советского Союза.

Ахмедхаджаев рассказал о шагах, предпринимаемых Узбекистаном для достижения энергетической безопасности и расширения производства, включая реформы, направленные на удвоение выработки энергомощностей к 2030 году, при этом 25% электроэнергии будет производиться из возобновляемых источников. Процесс начался с создания Министерства энергетики и реструктуризации ”Узбекэнерго”, государственного поставщика энергии, на базе которого был создан ряд отдельных специализированных предприятий.

Заместитель министра перечислил ряд законов, указов и постановлений президента, которые вводят рыночные принципы в систему, позволяя частным компаниям, в том числе международным, выходить на местный рынок, говорится в пресс-релизе Министерства энергетики Узбекистана.

Ахмедхаджаев рассказал о расширении резерва специалистов энергетической отрасли в Узбекистане посредством специальных образовательных программ. Он отметил инвестиции саудовской ACWA Power и американской Air Products and Chemicals, Inc., которые были вложены в учебную программу, в том числе и в Ширинском колледже энергетики, специализированном учреждении, расположенном недалеко от Сырдарьинской ТЭС и Фархадской ГЭС. Недавно был подписан Меморандум о соглашении между немецкой компанией Siemens и Ташкентским государственным техническим университетом.

По данным Министерства энергетики Узбекистана, ожидается, что новое поколение отечественных специалистов, получивших образование по международным стандартам, будет использовать новые знания для реализации видения в области эксплуатации природных ресурсов страны.

”Республика Узбекистан во всех отраслях переходит от экспорта сырья к экспорту готовой продукции, - сказал заместитель министра. - Мы стремимся развивать кластеры и увеличивать объемы переработки газа. Хорошим примером может служить проект ГЖК (газожидкостная конверсия), который уже завершен и будет запущен на полную мощность в ближайшем будущем. Мы также взяли на себя обязательство развивать кластер MTO (метанол в олефины) в Бухарской области.

”Узбекнефтегаз”, государственная холдинговая компания нефтегазовой отрасли Узбекистана, контролируемая Министерством энергетики, сообщила, что на экономическом форуме ”Узбекистан: достижения экономических реформ и их перспективы», прошедшем недавно в Ташкенте, были подписаны важные соглашения о финансовом сотрудничестве с тремя ведущими банками Европы.

Соглашения о сотрудничестве предусматривают выделение 1,1 млрд евро для финансирования расширения производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщило Министерство энергетики Узбекистана, добавив, что соглашения были подписаны с Deutsche Bank на 500 млн евро; с Landesbank Baden-Wuerttemberg на 300 млн евро; и с Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) также на 300 млн евро.

Поскольку проект модернизации Шуртанского ГХК спонсируется по принципу экспортного финансирования, без государственных гарантий, участие престижных европейских банков является значительным подтверждением привлекательности Узбекистана в качестве направления для инвестиций. Общая стоимость проекта составляет $1,8 млрд, из которых $1,2 млрд внесет консорциум иностранных банков и финансовых институтов, а $600 млн - ”Узбекнефтегаз”.

”Сегодняшнее объявление - еще один пример предоставления Узбекистану высококачественного международного инвестиционного капитала для помощи в финансировании невероятных энергетических реформ, - заявил 30 сентября министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов. - Мы поставили амбициозные цели в области энергетики и активировали стратегии для их скорого достижения. Привлечение значительного международного капитала является одним из лучших показателей нашего прогресса. Узбекистану есть чем гордиться, и мы благодарим наших новых европейских партнеров за их серьезную поддержку”.

Председатель ”Узбекнефтегаза” Мехриддин Абдуллаев сказал, что расширение производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса, который является флагманом газохимической промышленности Узбекистана и основным производителем полимеров в регионе, еще один шаг к достижению цели Узбекистана по увеличению объемов глубокой переработки углеводородного сырья для производства нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью.

”Мы благодарны за финансовую поддержку и доверие, проявленные рядом самых известных банков Европы. Это серьезное одобрение прогресса Узбекистана и роли ”Узбекнефтегаза” в нем”, - сказал Абдуллаев.

Средства будут выделены Euler Hermes (Германия), SACE (Италия), Atradius (Нидерланды) и другими крупными европейскими экспортными кредитными агентствами.

Еще одно соглашение было подписано на экономическом форуме между ”Узбекнефтегазом” и международной юридической фирмой White & Case LLP, расположенной в Нью-Йорке. У нее многолетний успешный опыт консультирования Узбекистана по инвестиционным проектам и проектному финансированию.

Расширение производственных мощностей на Шуртанском ГХК приведет к ежегодному увеличению производства на 280 тыс. тонн бимодального полиэтилена, 100 тыс. тонн полипропилена и 50 тыс. тонн пиролизного дистиллята, сообщило Министерство энергетики Узбекистана, добавив, что сырьевая база для проектируемых мощностей расширения в Шуртане - синтетическая нафа, которая будет производиться на узбекском заводе ГЖК.