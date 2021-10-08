Путин поручил научить плавать всех российских детей

Президент РФ Владимир Путин поручил создать программу по всеобщему обучению детей плаванию. Соответствующее поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, говорится на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству разработать, вместе с органами исполнительной власти регионов и при участии Всероссийской федерации плавания, "межведомственную программу, направленную на всеобщее обучение детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку".

В ходе создания программы особое внимание будет обращаться на необходимость обучения плаванию в детских садах, школах, организациях дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей.

Поручение должно быть исполнено до 30 июня 2022 года.