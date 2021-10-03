ЦИК Грузии уже готовится ко второму туру

Центральная избирательная комиссия Грузии ведет подготовку к проведению второго тура выборов в мэры городов, заявил на брифинге глава ЦИК Георгий Каландаришвили.

Он выразил благодарность коллегам, наблюдателям и журналистам за работу, выполненную ими накануне.

"Избирательная администрация продолжает работу для проведения второго тура выборов на таком же высоком уровне", - цитирует Каландаришвили "Интерфакс".

В ходе второго тура 30 октября градоначальников изберут жители Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Что касается пропорциональных списков, то по ним победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", набравшая более 46% голосов. Второе место - у оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" с более 30% голосов.