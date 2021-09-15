Российский "Союз" вывел на орбиту 34 британских спутника OneWeb

С космодрома Байконур был успешно совершен запуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б", на орбиту выведены все британские космические аппараты системы связи OneWeb, сообщает "Роскосмос".

"Есть отделение всех 34 космических аппаратов", - уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Ракета с разгонным блоком "Фрегат" стартовала в 21.07 мск, вазвоз спутников по орбите занял 3 часа 45 минут, определение на орбите всех аппаратов OneWeb заняло еще некоторое время.

Этот пуск стал сотым для разгонного блока "Фрегат", который впервые был запущен в феврале 2000 года.

С начала 2021 года Россия совершила 15 из намеченных 29 пусков ракет.