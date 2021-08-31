Сотрудница налоговой службы в Ингушетии похитила 5 млн рублей

В Ингушетии возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего начальника отдела регионального управления Федеральной налоговой службы РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Было установлено, что начальник отдела обеспечения управления ФНС с октября 2019 года по декабрь 2020 года, используя электронные цифровые подписи сотрудников межрайоной инспекции, незаконно перечисляла деньги, предназначенные для их зарплаты, на банковские счета своих знакомых

По словам представителя прокуратуры, таким образом женщине удалось похитить бюджетные средства на общую сумму 5 млн рублей, передает "Интерфакс".