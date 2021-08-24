Brent возвращает утраченные позиции

Цены на нефть продолжают уверенный рост после повышения более чем на 5% по итогам предыдущей сессии.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на эталонную североморскую смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня к 15:18 составила $70,06 за баррель, что на $1,31 (1,91%) выше цены на закрытие сессии накануне.

Выросла и цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), составив к этому времени $66,83 за баррель, что на $1,19 (1,81%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Свою позитивную роль сыграло сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет, ставшее первым полноценным разрешением на использование антикоронавирусной вакцины, - пишет газета The Wall Street Journal. Это станет поводом для требования вакцинации своих сотрудников для многих коммерческих учреждений и политических институтов, а расширение программы вакцинации приведет к росту спроса на топливо, - полагают аналитики издания.

Напомним, ранее цены на Brent обрушились ниже $66 за баррель на укреплении американской валюты и беспокойстве о прогнозе спроса в связи с быстрым распространением нового коронавирусного штамма "дельта".

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" первый проректор по международному сотрудничеству и внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в первую очередь отметил, что рынок нефти по-прежнему сохраняет волатильность, поэтому выявлять сейчас какие-то долгосрочные тренды было бы неправильно.

"Я лично не жду, что цена опять вернется к $75. Полагаю, она опустится ниже, потому что по-прежнему сохраняется тяжелая ситуация и с коронавирусом, и прогнозы не слишком оптимистичные на полное восстановление экономики. Так что хорошо, что удалось остановить это достаточно чувствительное падение, произошедшее на прошлой неделе", - сказал эксперт.

По его словам, это могли быть просто какие-то спекулятивные колебания. "Да, 5% - это многовато, но с точки зрения биржи любая новость вполне может влиять на цены. Это и курс доллара, и статистика США, и какой-то доклад, и новости пандемии. Но я бы все-таки готовился к тому, что цена может опять упасть до $65-70 за баррель. Для нас это вполне комфортно, но дальнейшего такого солидного роста я бы не ждал", - поведал Симонов.

Он также предположил, что динамика распространения коронавируса будет оказывать влияние на нефтяные цены минимум один год. "Пока я не вижу перспектив восстановления авиаперевозок. По моим оценкам, это будет минимум год еще. Поэтому эти новости будут оказывать сильное влияние. Я лично убежден, что в этом году мы не вернемся на уровень 2019 года по потреблению нефти. Это скорее лето 2022 года. И это еще не самый пессимистичный сценарий", - объяснил первый проректор по международному сотрудничеству и внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве РФ.

Помимо этого, он рассказал, как возможное восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе скажется на нефтяных ценах. "Если иранская сделка восстановится, для рынка нефти, для нас это будет очень плохой новостью, потому что в этом случае цены сразу опустятся ниже $60 за баррель. Тут уже не в коронавирусе дело. Дело в том, что Иран действительно готов выкинуть на рынок дополнительные объемы", - резюмировал Симонов.