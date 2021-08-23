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В Грузии ушел из жизни актер Гоча Ломия

В Грузии ушел из жизни актер Гоча Ломия

Грузинский актер Гоча Ломия ушел из жизни, ему было 69 лет. Об этом сообщает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.

В ведомстве выражают соболезнования родным и близким актера. "Смерть Гочи Ломия - большая потеря для грузинского общества и грузинского кино", - приводит сообщение ведомства Sputnik Грузия.

Гоча Ломия запомнился грузинской публике благодаря одной из главных ролей, сыгранной в грузинском художественном фильме "Ну и молодежь", режиссера Резо Чхеидзе в 1969 году.

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Вестник Кавказа

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