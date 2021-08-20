Цены на нефть подобрались к очередному дну?

Утром в пятницу цены на нефть немного поднялись, но к обеду снова пошли вниз. Накануне они достигли минимума с мая. Период падения составил шесть сессий подряд - рекорд с февраля 2020 года, когда коронавирус впервые распространился по миру.

Днем в пятницу цены на нефть после небольшого утреннего подъема перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов. На 13.07 мск октябрьские фьючерсы на Brent опустились на 0,59%, до $66,06 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,6%, до $63,12, сентябрьские также дешевеют - на 0,19%, до $63,57. Отметим, что в пятницу истекает срок действия сентябрьских фьючерсов на WTI.

В результате, на этой неделе нефть так и не смогла выйти в плюс. С начала текущей недели стоимость Brent упала уже на 6,3%, WTI - на 7,6%, обе марки достигли майских минимумов, опустившись ниже $66 и $65 соответственно.

"Падение цен на нефть, отмеченное по итогам шести сессий подряд, кажется несколько чрезмерным. Рынок по-прежнему является дефицитным, и падение цены WTI ниже $60 за баррель привлечет множество долгосрочных инвесторов, готовых играть на повышение", - полагает аналитик Oanda Эдвард Мойя, пишет MarketWatch.

Эксперт не исключает, что "дно нефтяного рынка уже близко", при этом трейдерам нужны позитивные новости о глобальном экономическом росте.

В настоящее время влияние на рынок оказывают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть из-за дельта-штамма. Падение цен на нефть вызвано и ростом добычи, и ожиданием скорого завершения программы количественного смягчения в США. Кроме того, Китай - крупнейший импортер нефти - в июле сократил закупки почти на 20%, страна использует резервную нефть. Снижению способствует и традиционное сокращение спроса в связи с завершением летнего сезона.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в первую очередь отметил, что текущие цены на нефть свидетельствуют о нормализации ситуации на рынке. "Раньше, когда нефтяные цены были выше $75 за баррель, она была переоценена. Сейчас же нас ждет постоянное увеличение объемов квот на добычу в рамках ОПЕК+. Кроме того, скоро заканчивается автомобильный сезон и в Европе, и в США. Уменьшится само потребление, а значит, такой своеобразный дефицит тоже будет меньше. Плюс, конечно, все учитывают тот факт, что пока еще не решен вопрос по поводу иранской ядерной программы", - поведал эксперт.

По его словам, все будет зависеть от того, снимут ли США санкции с Ирана. "Если это произойдет, то Иран существенно увеличит объемы добычи, и тогда цена упадет еще больше. Поэтому все опасаются подобного сценария и не рискуют закупать фьючерсы в больших количествах", - сказал Игорь Юшков.

Он отметил также, что события в Афганистане никак не влияют на цены. "Афганистан – крайне маленький рынок сбыта. Да, там снабжались американские войска, но в глобальном масштабе объемы были несущественные. Сам Афганистан не добывает нефть, местный рынок очень маленький. Может быть, имеет место факторе дестабилизации на Ближнем Востоке, но я думаю, что ситуация там и до этого была нестабильная. И рядом даже нет никаких нефтепроводов, газопроводов, чтобы была возможность их перекрыть", - заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Помимо этого, он рассказал, каких цен на нефть стоит ожидать в обозримой перспективе. "Если не будет сделки по иранской ядерной программе, то я думаю, что цены будут колебаться в коридоре от $60 до $70 за баррель. Я не думаю, что нас ожидают существенные скачки вверх или вниз. Если не будет этой сделки или какого-то яркого, большого события, черного лебедя, то все будет довольно стабильно. Россию все устраивает, потому что мы запланировали свой бюджет меньше $50 за баррель. Поэтому для нас это хорошая конъюнктура, что $66, что $76 за баррель. Это деньги, которые у нас идут в резервные фонды", - резюмировал Игорь Юшков.