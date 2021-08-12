"Талибан" взял под контроль третий по величине город Афганистана
Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане в четверг захватили третий по величине город - Герат.
Источник в силах безопасности Афганистана сообщил, что правительственные силы отступили, пишут местные СМИ.
Ранее талибы взяли Кандагар - второй по величине город Афганистана.
Всего боевики захватили за последние дни одиннадцать столиц провинций.
Также талибы заявляют, что взяли под контроль основные районы города Газни в провинции на юго-востоке страны.
Боевики "Талибана" взяли под контроль уже две трети территории Афганистана.
Вестник Кавказа
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