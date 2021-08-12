"Талибан" взял под контроль третий по величине город Афганистана

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане в четверг захватили третий по величине город - Герат.

Источник в силах безопасности Афганистана сообщил, что правительственные силы отступили, пишут местные СМИ.

Ранее талибы взяли Кандагар - второй по величине город Афганистана.

Всего боевики захватили за последние дни одиннадцать столиц провинций.

Также талибы заявляют, что взяли под контроль основные районы города Газни в провинции на юго-востоке страны.

Боевики "Талибана" взяли под контроль уже две трети территории Афганистана.