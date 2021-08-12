Десять причин посетить Адыгею - край живописных водопадов, древнейших дольменов и амманитов

Небольшая по площади республика (7792 кв. км., 81-е место в России) вместила в себя равнины, предгорье и высокогорье. Более трети территории республики занимают дивные леса. На климат влияет близость Черного моря, набирающего тепло в летние месяцы и щедро делящегося им в остальное время года. Поэтому здесь неплохо отдыхать и осенью.

Между Черным морем и Адыгеей напрямую, через горные вершины, чуть более 50-ти километров. Из столицы республики Майкопа до побережья можно добраться не по прямой линии примерно за три с половиной часа, преодолев на автомобиле 150 км.

Территориальное своеобразие Республики Адыгея заключается в том, что она со всех сторон окружена Краснодарским краем. Потому и многие достопримечательности республика поделила с этим субъектом. Например, самые высокие здесь горы Чугуш (3237 м) и Фишт (2868) принадлежат обоим регионам. Гора Фишт получила известность на весь мир благодаря тому, что в ее честь был назван главный стадион олимпийского Сочи. Две живописные горы Западного Кавказа можно считать первой причиной для посещения Адыгеи. К их подножью подходят туристические маршруты, восхождения возможны по альпинистским маршрутам разной сложности - от простого до сложного.

В адыгейских горах нельзя проигнорировать и уникальное плато Лако - Наги, расположенное на высоте более двух тысяч метров. Оно покрыто альпийскими лугами, по нему проходит один из излюбленных туристических пеших маршрутов. Это уже вторая причина для посещения республики.

Неподалеку отсюда находится и третья причина - Азишские пещеры, которые республика тоже делит с Краснодарским краем. Это официальный памятник природы. Для туристов доступны лишь оборудованные для ходьбы части пещеры, наполненные сталактитами и сталагмитами.



Среди природных памятников Адыгеи особое место занимает горный массив Большой Тхач - четвертая причина.

Большой Тхач – горный массив и одноименный природный парк в Адыгее. Он основан в 1997-м и внесен в список ЮНЕСКО. Самая высокая точка массива – 2368 м. Вынесенное в название слово "тхач" переводится с адыгейского языка как "вечно молодой бог". Флора из-за перепада высот достаточно неоднородна. На высоте около тысячи метров преобладают лиственные породы, выше – хвойные леса, причем возраст некоторых деревьев достигает 700 лет. Затем леса сменяются высокогорными травами. На большой высоте растений нет, лишь каменные пустоши – но зато открываются невероятные виды на окружающие хребты и бархатно-зеленые долины. Основу местной фауны составляют птицы. Их здесь более 200 видов, и многие включены в Красную книгу. На территории обитает множество зубров. Также встречаются олени, косули и кабаны.

В республике гостям обязательно посоветует побывать в Хаджохской теснине. Полюбоваться экзотикой этого уникального памятника природы в глубоком узком каньоне реки Белой с необычными скальными образованиями - пятая причина для приезда в Адыгею. Длина теснины - почти 400 метров, глубина ее пропасти - 35 м., ширина - почти 6 м. С 1979 года Хаджохкская теснина получила статус природного памятника.

Недалеко от Хаджохской теснины, вблизи поселка Каменномостский, сохранился дольмен - древнее погребальное сооружение, относящееся к категории мегалитов, сложенных из больших камней. Это шестая причина для посещения Адыгеи. Подобных мегалитов на территории республики несколько сотен, но хорошо сохранились из них далеко не все. В поселках Каменномостский и Гузерипль удалось сберечь эти памятники материальной культуры, относящиеся к периоду ранней и средней бронзы, с III—II тысячелетия до нашей эры. Они использовались до I тысячелетия до н. э. Цивилизацию дольменостроителей ученые до сих пор считают загадочной. Люди того периода располагали технологией строительства дольменов без инструментов, что было несвойственно тому времени.

Еще один памятник материальной культуры Адыгеи - старинный каменный мост на реке Дах. Он гораздо моложе, чем у дольмен. Мост соорудили в начале XX века казаки станицы Даховской. Особенность сооружения в том, что в раствор при его строительстве добавляли куриные яйца и использовали особый вид кладки. Поэтому мост получился крепким и прослужил более века - еще недавно он был действующим. Его даже иногда местные жители называют Яичным. Мост можно назвать седьмой причиной для туристов, желающих познакомится с историей этого края.

Среди туристических объектов в Адыгее, связанных с казачеством, непременно следует назвать восьмую причину для приезда в республику - знакомство с Казачим камнем. Он лежит прямо на автотрассе Майкоп - Лагонаки. Дорога огибает его с двух сторон. Казачий камень - это огромный валун на берегу реки Белой. У него есть еще и другие названия: Девичий, Шайтанов, Черкесский. Но Казачий камень - самое популярное из них. С этим названием связаны несколько легенд. Одна из экзотических заключается в том, что в прежние времена камень был границей между земельными владениями казаков двух станиц: Хаджоха и Даховской. Втихаря казаки обеих станиц перекатывали огромный валун, чтобы увеличить площадь в свою пользу. Высота камня – 35 м, ширина – 27 м. На его вершине сооружена смотровая площадка.



Девятая причина тоже имеет непосредственное отношение к реке Белая, в долине которой находится Долина аммонитов. Аммонитами называют вымерший подкласс головоногих моллюсков, обитавших в древнем океане Тэтис 400 млн лет назад. Исчезли они почти одновременно с динозаврами. Аммониты - предки нынешних кальмаров и наутилусов. Нам известно около 1500 родов и видов. Аммониты были хищниками, некоторые из них плавали, другие ползали по земле. Внешне они напоминали спиральнозавитые раковины. Отсюда и современное название в честь древнеегипетского бога Амона, изображавшегося с закрученными рогами барана.

Раковины погибших моллюсков за миллионы лет обросли илом и песком, превратившись в каменные шары. Если шары расколоть, то можно эти раковины увидеть, но уничтожение и сбор аммонитов запрещены законом, ими можно только любоваться. Особенно очарование здесь наблюдается зимой, когда выпавший снег покрывает аммониты многочисленными белыми шапочками, лежащими в русле обмелевшей речки.

Иногда Адыгею называют краем горных водопадов. Самыми живописными принято считать водопады на реке Руфабго. Здесь их 16 - целый каскад. Самый высокий водопад Грандиозный (высота в 15 м), самый низкий - Три братца (1,5 м). Между ними по высоте расположены Сухой, Глубокий, Детский, Горбатый, Далекий, Скромный, Лелькин, Чаша любви, Девичьи косы, Камнепад, Девичья коса, Сердце Руфабго, Каскадный, Шум. По водопадам Адыгеи даже можно сделать специальный экскурсионный маршрут, который можно считать десятой причиной для приезда в эту живописную республику.