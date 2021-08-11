США призовут ОПЕК+ увеличить добычу

Администрация США обратится к странам ОПЕК+ с призывом увеличить нефтедобычу для борьбы с ростом цен. Об этом сообщил сегодня телеканал CNBC, ссылаясь на заявление Белого дома.

В нем сказано, что на текущей неделе сотрудники администрации президента США Джо Байдена провели переговоры с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран. В Белом доме отмечают, решение 18 июля о наращивании добычи на 400 тыс баррелей в сутки ежемесячно "просто недостаточно" во время "критически важного момента глобального восстановления".

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон контактирует со значимыми членами ОПЕК+ по поводу важности конкурентных рынков при ценообразовании. "Конкурентные энергетические рынки будут гарантировать надежные и стабильные энергетические поставки, и ОПЕК+ должна делать больше, чтобы содействовать восстановлению", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 18 июля 2021 года ОПЕК+ продлили соглашение о сокращение нефтедобычи до конца 2020 года. С августа страны организации начали наращивать добычу на 400 тыс б/с в месяц до полного свертывания сокращений. В декабре 2022 года ОПЕК+ оценит обстановку на рынке, а также показатели добычи стран, входящих в организацию.